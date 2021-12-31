Kahveciler Odası Başkanlığı için Mevlüt Akdoğan adaylığını açıkladı!

480 üyenin bulunduğu kahveciler odasıyla ilgili açıklamalarda bulunan akdoğan: “tüm esnaflarımızın sorunlarını biliyoruz ve çözüm için çalışmalar yapacağım” diye konuştu.

Başkan adayı Akdoğan adaylığını açıkladığı konuşma da yeni yıl için iyi dileklerini iletti.