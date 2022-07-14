Kahvecim, görülmemiş kahve türleriyle vatandaşların beğenisini kazanıyor!
Kahramanmaraş halkına kahveyi sevdiren kahvecim, görülmemiş kahve türleriyle vatandaşların beğenisini kazanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.07.2022, 16:28 14.07.2022, 17:14
Müşteri memnuniyeti ve uygun fiyatın yanı sıra Kahramanmaraş’taki kafelerde bulunmayan çilekli, portakallı, gül lokumlu ve çikolatalı kahve seçenekleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Türkiye’nin birçok yerinden özel kahve türlerini vatandaşların beğenisine sunduklarını belirten Kahvecim işletme sahibi Kıymet Karakuş, “yeni kahve türlerini tatmak isteyen tüm kahveseverleri işletmesine davet etti.
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