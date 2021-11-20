Kahvecim Yeni Yerinde, Kahramanmaraş Halkının Hizmetinde!
Daha öncelerde eski kiler karşısında Stantta kahve tanıtımı yapan girişimci Kıymet Karakuş, vatandaşların yoğun ilgisi üzerine kendi işletmesini Trabzon Caddesi üzeri Somuncu Cafe yanında açtı.
KAHRAMANMARAŞ 20.11.2021, 14:22
Zengin kahve çeşidinin yanı sıra Kahramanmaraş’taki kafelerde bulunmayan özel kahveleri kent halkıyla buluşturan Kahvecim, uygun fiyatlı kahveleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Türkiye’nin birçok yerinden özel kahve türlerini vatandaşların beğenisine sunduklarını belirten Kahvecim işletme sahibi Kıymet Karakuş, “tüm Kahramanmaraş halkını Yeni yerimizde kahve içmeye bekliyoruz” dedi.
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