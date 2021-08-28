Kalaycı çırağı yetişmiyor

Kahramanmaraş’ta yaşayan Remzi Uslu, çırak olarak başladığı bakır ve kalaycılık işinde 40 yılı doldurdu. Bu mesleğin şehirdeki son temsilcilerinden olan Uslu, iş yerine çırak bulmakta güçlük çekiyor.

Bakır ve Kalaycı Ustası Remzi Uslu: “Çırak bulamayınca bende oğlumu yetiştiriyorum.

Ben yoruldum artık onu yetiştiriyorum. Artık oda çalışır mı çalışmaz mı bilmem. İşlerimiz güzel.

Memlekette kalaycı kalmadı. O ustalardan biri de benim. Şimdi ki çalışanlar büyük kapları yapamazlar.

Hep cezve, tava gibi eşyaları yapıyorlar. Şimdi bu memleketi turizme açtılar.

Önceden buralara gelip giden yoktu. Devletimiz geldi, turizme açtı yani Kahramanmaraş’ı, buraları açınca da turist yağdı. O zaman bakıra da heves ettiler. Bakırda kalay ister.

Ondan meslek biraz canlandı. Fakat ölmeye de mahkûm çünkü 4 tane kalaycı kaldı burada.

Yeni yetişen eleman olmazsa öldü meslek, yoksa yeni yetişen olsa mesleğimiz para kazanıyor” dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı – Görüntü: Mehmet Deveci