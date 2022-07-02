Kalaylıoğlu otel misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor!

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle harika bir kent olan Kahramanmaraş ta yer alan Kalaylıoğlu Otel, şehir merkezinde yer almakta.

Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali 2 km, Kahramanmaraş Havaalanı 6 km mesafede bulunan Kalaylıoğlu Otel, günümüz modern çizgileriyle dizayn edilmiş olup, şık ve konforlu odalarıyla konuklarına hizmet sunuyor.

Birbirinden şık Odalarda; televizyon, telefon, klima, kablosuz bağlantı, oturma alanı, bagaj muhafazası, emanet kasa, banyo ve banyo gereçleri mevcut.

Ayrıca Kalaylıoğlu Otel’de 24 saat resepsiyon, lobide çay-kahve ikramı, uyandırma hizmeti, olduğunu belirten Otel Müdürü Hüsnü Paksoy bagaj muhafazası, günlük kat hizmeti, kuru temizleme ve otopark gibi bir çok hizmetler de sunulmakta.