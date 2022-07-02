Kalaylıoğlu otel misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor!
Birbirinden güzel onlarca odası ve müşterilerine sunduğu kaliteli hizmet anlayışıyla otelcilik sektörüne faklı bir bakış açısı kazandıran KALYLIOĞLU OTEL misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 02.07.2022, 13:30
Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle harika bir kent olan Kahramanmaraş ta yer alan Kalaylıoğlu Otel, şehir merkezinde yer almakta.
Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali 2 km, Kahramanmaraş Havaalanı 6 km mesafede bulunan Kalaylıoğlu Otel, günümüz modern çizgileriyle dizayn edilmiş olup, şık ve konforlu odalarıyla konuklarına hizmet sunuyor.
Birbirinden şık Odalarda; televizyon, telefon, klima, kablosuz bağlantı, oturma alanı, bagaj muhafazası, emanet kasa, banyo ve banyo gereçleri mevcut.
Ayrıca Kalaylıoğlu Otel’de 24 saat resepsiyon, lobide çay-kahve ikramı, uyandırma hizmeti, olduğunu belirten Otel Müdürü Hüsnü Paksoy bagaj muhafazası, günlük kat hizmeti, kuru temizleme ve otopark gibi bir çok hizmetler de sunulmakta.
Namaz Vakti 02 Temmuz 2022
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|28
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|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
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|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
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|38
|59
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|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
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|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
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|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31