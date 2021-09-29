Kalbinize iyi bakıyor musunuz?

Kalp damar hastalıklarına neden olan en önemli risk faktörleri tansiyon ve kolesterol yüksekliği, kilo, hareketsizlik, şeker hastalığı ve sigara kullanımı olarak sıralanıyor.

Dünya Kalp Federasyonu tarafından belirlenen 29 Eylül günü her yıl tüm dünyada Dünya Kalp Günü olarak kabul ediliyor ve bu gün kapsamında tüm dünyada kalp ve damar hastalıklarına yönelik farkındalık çalışmaları yapılıyor.

29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla kalp sağlığı ile bilgiler veren Megapark Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Erayman, kalp sağlığı ile ilgili toplum bilincinin artırılması gerektiğini söyledi.

Konuşmasının devamında Erayman, Son zamanlarda Kovid-19 aşıları hakkında asılsız birçok haber çıktığını belirterek “aşılar kalp krizi riskini binde bir taşımaktadır bu nedenle aşı olmuyorum demeyin aşılarınızı yaptırın.” dedi.