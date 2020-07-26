Kale’de “Geleneksel Türk Okçuluk” etkinliği devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde Geleneksel Türk Okçuluk etkinliği bugünde devam etti.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlarda aileleriyle birlikte kaleye gelerek hem keyifli dakikalar yaşadılar hem de ata sporumuz olan oku fırlattılar.

Görevliler ise koronavirüs tedbirlerine uyarak oklar kullanıldıktan sonra dezenfekte ederken sırada bekleyenleri ise sosyal mesafe kuralında uyardı.