Kale’de Yaz Konserleri devam ediyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kale’de Yaz Konserleri etkinliği devam ediyor. 15 Ağustos Cumartesi günü Grup Vokal’in, 16 Ağustos Pazar günü de Bilocan’ın vereceği konserler Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde açık havada yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında katılımcıların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyması için, denetim yapacaklarını bildirdi.