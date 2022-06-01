Kaledibi – Yoğunoluk Bağlantı Yolu’nun Standardı Artırılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, Türkoğlu’nda yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki Kaledibi – Yoğunoluk bağlantı yolunda genişletme ve zemin iyileştirme çalışması gerçekleştiriliyor. Arterde gerçekleştirilen kazı, dolgu ve hafriyat çalışmalarının ardından sathi asfalt uygulamasına başlanacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından özellikle tarımla uğraşan vatandaşların yoğun olarak kullandığı arterde ulaşım standardı artırılacak.

Arterde Ulaşım Konforu Sağlanacak

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “2022 Ulaşım Yatırımları kapsamında şehir genelinde ulaşım ağımızı geliştirmek ve güçlendirmek için yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, ekiplerimiz tarafından Türkoğlu Kaledibi – Yoğunoluk bağlantı yolunda genişletme ve zemin iyileştirme çalışması gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki arterde gerçekleştirilecek sathi asfalt uygulamasıyla da bölgede ulaşım konforu sağlanacak. İlçelerimizin ulaşım altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.