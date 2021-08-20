Kaliteden asla ödün vermiyor! Kırık Oklava’dan lezzet sırları

İç mekân tasarımı, masada bulunan mozaik tabaklarıyla farklı bir tarzda müşterisinin karşısına çıkan ‘kırık oklava’ güler yüz hizmeti anlayışıyla da müşterilerini adeta cezbediyor.





Genç İş İnsanı Selçuk Karadal, en büyük servetlerinin güler yüz olduğunu söyledi.





Lezzetin kaliteyle buluştuğu mekânlardan biri olan ‘kırık oklava’ müşterisine sunduğu doğal ürünlerle de Kahramanmaraş’ın vazgeçilmez mekânları arasında ilk sırada yerini korumaya devam ediyor.

Muhabir: Gökhan ÇALI