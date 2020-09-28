Kaliteli ve güvenilir halı yıkamada adres 'Tuska Halı yıkama'
Kış aylarının yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte halı yıkamacılarda yoğunluk başladı.
KAHRAMANMARAŞ 28.09.2020, 19:23 28.09.2020, 21:10
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Tuska Halı Yıkama halınızı evden alır, full otomatik makinelerde sağlık bakanlığı onaylı bitkisel şampuanlar kullanarak özel fırçalama teknikleri ile halınızı derinlemesine temizler.
Güzelce durulanan halılar dokusuna zarar verilmeden sıkılır daha sonra kapalı ve hijyenik ortamda halılar fanlar yardımıyla kurutulur.
Kuruma sonrası halı son kontroller yapılarak tarama makinesinden geçirilip paketlenerek size ulaşır.
Profesyonel ve tecrübeli bir ekibe sahip olan Tuska Halı Yıkama Fabrikası İşletme Sahibi Tuğba Kırkgeçit bir halının yıkanma serüvenini Aksu Haber’e anlattı.
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