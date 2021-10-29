Kaliteli ve hesaplı alışverişin merkezi: ÖZÇAM marketler!

Meyve ve sebze reyonlarında 365 gün kaliteli ve hesaplı alışveriş imkânı sunan Özçam Marketler piyasada yaşanan fahiş fiyatlardan faklı olarak halkın cebini düşünerek beğenisini kazanıyor.

Tanzim satışların devam ettiğini belirten Özçam Marketler Genel Koordinatörü Paşa Gözüaçık, Özçam Marketler olarak “fiyatlarımızı cazip hale getirerek vatandaşımıza sunuyoruz” dedi.