Kaliteli ve hesaplı alışverişin merkezi: ÖZÇAM marketler!
Kahramanmaraş’ın taze ve kaliteli Tanzim Satışların tek adresi olan ÖZÇAM Marketler kurulduğu günden bu güne yerli ve milli duruşunu bozmayarak müşterisine uygun fiyata meyve ve sebze satışlarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 29.10.2021, 14:39 29.10.2021, 14:48
Meyve ve sebze reyonlarında 365 gün kaliteli ve hesaplı alışveriş imkânı sunan Özçam Marketler piyasada yaşanan fahiş fiyatlardan faklı olarak halkın cebini düşünerek beğenisini kazanıyor.
Tanzim satışların devam ettiğini belirten Özçam Marketler Genel Koordinatörü Paşa Gözüaçık, Özçam Marketler olarak “fiyatlarımızı cazip hale getirerek vatandaşımıza sunuyoruz” dedi.
Namaz Vakti 29 Ekim 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Sevilla
|10
|21
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|11
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
|3
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