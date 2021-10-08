Kaliteli ve hesaplı alışverişin merkezi: ÖZÇAM marketler!

Meyve ve sebze reyonlarında 365 gün kaliteli ve hesaplı alışveriş imkânı sunan özçam marketler halkın büyük beğenisini kazanıyor.

Tanzim satışların devam ettiğini belirten Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, tüm vatandaşları; kalitenin ve hesaplı alışverişin merkezi Özçam Marketler’e davet etti.

Konuşmasının devamında fahiş fiyatlara da değinen Çam, Özçam Marketler olarak fiyatlarımızı cazip hale getirerek vatandaşımıza sunuyoruz dedi.