Kaliteli ve İndirimli Akaryakıtın öncelikli Adresi “Alagözler Fırnız Petrol Ofisi”
Alagözler Fırnız Petrol Ofisi, hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek 150 lira ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %4 indirim sağlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.10.2020, 15:24 21.10.2020, 19:19
Her akaryakıt sonrası müşterilerine ücretsiz oto yıkama hizmeti sunan “Alagözler Fırnız Petrol Ofisi” vatandaşlara yenilik üzerine yenilik kazandırmaya devam ediyor.
Aksu Haber’e kampanyalar hakkında bilgiler veren Alagözler Fırnız Petrol Ofisi sorumlusu Yaser Kara ilerleyen zamanlarda müşterilerimizi daha güzel kampanyalar bekliyor dedi.
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