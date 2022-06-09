Kalp Yetmezliği nedeniyle eğitim hayatına devam edemedi.

22 yaşındaki Gökburun, eğitimine kendi imkanlarıyla devam etti. Gökburun, azmi sayesinde hastalığını bir kenara bırakarak hayatında yaşadığı zorlukları ve hastalığını kitap haline getirdi. Yazar Sultan Gökburun kitabın içeriği hakkında aksu habere bilgiler verdi.

22 yaşındaki Genç Yazar Sultan Gökburun’un en büyük hayali imza günü düzenleyerek kitaplarını okurlarıyla buluşturmak istiyor.

