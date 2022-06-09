Kalp Yetmezliği nedeniyle eğitim hayatına devam edemedi.
Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Sultan Gökburun Doğuştan Kalp Yetmezliği nedeniyle eğitim hayatına devam edemedi.
KAHRAMANMARAŞ 09.06.2022, 16:16 09.06.2022, 19:01
22 yaşındaki Gökburun, eğitimine kendi imkanlarıyla devam etti. Gökburun, azmi sayesinde hastalığını bir kenara bırakarak hayatında yaşadığı zorlukları ve hastalığını kitap haline getirdi. Yazar Sultan Gökburun kitabın içeriği hakkında aksu habere bilgiler verdi.
22 yaşındaki Genç Yazar Sultan Gökburun’un en büyük hayali imza günü düzenleyerek kitaplarını okurlarıyla buluşturmak istiyor.
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