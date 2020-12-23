KAMED yaptıkları faaliyetlerini anlattı

Başkan Hacıbebekoğlu, Derneğin Pandemi döneminde bağımlı bireylere ve ailelerine yaptığı yardımlara da değindi.Konuşmasının devamında başkan Hacıbebekoğlu, Kahramanmaraş’ta bağımlılığa savaş açtıklarını belirterek şunları söyledi;

Derneğimizin çalışma azmini ve yerelde iş birliğini güçlendirmek istiyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Sizleri geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Bağımlılık, bir maddenin veya davranışın yaşamı ve sağlığı olumsuz etkilemesine rağmen kullanımına veya yapılmasına devam edilmesidir. Fiziksel bağımlılık, kullanılan maddeye karşı bir adaptasyon gelişmesine bağlı olarak maddenin varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir. Ruhsal bağımlılık ise kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği, gereksinimlerini tatmin etme/giderme amacı ile o maddeye veya davranışa düşkünlüğüdür. Bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal sağlığını ve sosyal hayatını yok etmektedir. Diğer bağımlılıklar gibi teknoloji ve kumar bağımlılığı da kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlara yol açmaktadır. Ülkemizde ve dünyada bağımlılık oranı hızla artmaktadır ve bağımlılık yapıcı maddeye başlama yaşları gittikçe düşmektedir. Ayrıca toplumda teknoloji bağımlılığı da her geçen gün artmaktadır. Toplumun felaketi sayılabilecek bağımlılıkları engellemek ancak riskleri analiz ederek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve toplumsal bilinci artırmakla mümkün olacaktır.” dedi.