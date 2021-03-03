KAMEK kursları başlıyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KAMEK kurslarında yeni dönem başlıyor. 11 branşta, pandemi tedbirleri kapsamında verilecek eğitimler için son başvuru tarihi 12 Mart Cuma.
KAHRAMANMARAŞ 03.03.2021, 13:53
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) başvuruları başladı. Sınırlı sayıda katılımcının yer alabileceği kurslar, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Keman, Kanun, Ney, Ud, Ritim ve Takı Tasarım eğitimi almak isteyen katılımcıların Özel İdare İş Merkezi’nde bulunan Kamek biriminden, Kağıt Rolyef, Ahşap Boyama, Tezhip, Çini ve Halk Oyunları kursları içinse Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden 12 Mart Cuma gününe kadar başvuru yapılabilecek.
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