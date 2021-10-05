KAMEK kurslarında yeni dönem başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) başvuruları başladı. Uzman eğitmenlerce toplamda 16 branşta verilecek eğitimler arasında; Keman, Kanun, Ney, Ud, Ritim, Huichol Tekniğiyle Takı Tasarım, Çini, Aşçı Yardımcılığı, Karakalem, Ahşap Boyama, Yazarlık Atölyesi, İşaret Dili, Tezhip, Kağıt Rolyef, Halk Oyunları ve Makrome yer alıyor. Pandemi kuralları çerçevesinde sınırlı sayıda katılımcının yer alabileceği eğitimlere başvurular Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden yapılabiliyor. Eğitimler için belirlenen son başvuru tarihi ise 15 Ekim Cuma.