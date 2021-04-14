KAMEK’te usta eller yetişiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde başlatılan Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) 2021 eğitim dönemine 209 kursiyeriyle devam ediyor. Meslek Edindirme Kurslarında alanında uzman eğitmenler tarafından Halk Oyunları, Ahşap Boyama, Kağıt, Rölyef, Çini, Tezhip, Kanun, Ud, Keman, Ney, Ritim ve Takı Tasarımı dersleri veriliyor.

Kişisel Becerilerimi Artırdım

KAMEK’te ahşap boyama atölyesi kursiyeri Dilan Ceylan, “Ahşap boyama eğitimlerinin yaratıcılığımı kullanabilmem ve üretebilmem için bu kursların bana çok katkısı oldu. Burada aldığım dersler sonucu birkaç ürün ortaya çıkardım ve etrafımdaki kişilerden beğeni aldım. Daha sonra işi ilerleterek yaptığım ürünleri satmaya ve buradan maddi gelir elde etmeye başladım. KAMEK eğitimleri özellikle ev hanımlarına aile bütçesine katkı sağlamak ve kendi gelirlerini elde etmek için oldukça büyük imkânlar sağlıyor. Kendimizi geliştirmemiz için çok büyük bir fırsat oldu bu kurslar. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Eski Eşyaları Geri Dönüştürüyoruz

KAMEK’te bir diğer atölyede çini eğitimi alan kursiyer Hacer Zabun, “Hobi olarak başladığım kurslarda aldığım eğitimler sayesinde kendimi geliştirdim ve ürünler ortaya çıkarmaya başladım. Kendi el becerimle yaptığım ürünleri internet ortamında satmaya başladım. Böylece eğitimlerneticesinde maddi kazanç elde ettim. KAMEK’te atölye eğitimlerimiz sırasında kullandığımız materyaller genellikle eskimiş ve geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşuyor. Kendi el becerilerimizle eskimiş ve kullanılmaz hale gelmiş bu ürünlerin yenilenmesini, geri dönüşümünü sağlıyoruz” dedi.