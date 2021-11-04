KAMEK’te Yeni Dönem Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Meslek Edindirme Kursları” (KAMEK) yeni dönemde eğitimlerine başladı. Uzman eğitmenler eşliğinde bu dönem itibariyle Keman, Kanun, Ney, Ud, Ritim, Huichol Tekniğiyle Takı Tasarım, Çini, Aşçı Yardımcılığı, Karakalem, Ahşap Boyama, Yazarlık Atölyesi, İşaret Dili, Tezhip, Kağıt Rolyef, Halk Oyunları ve Makrome gibi 16 farklı branş bulunuyor. Tamamı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde verilen eğitimlerde kursiyerler mesleki beceriler kazanırken, yaptıkları üretimle kendilerine yeni gelir kaynakları oluşturabiliyor.

25 Bin Kişiye Sertifika Verildi

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürdüğümüz eğitimlerimizde toplamda yaklaşık 25 bin vatandaşımız yeni mesleki beceriler kazandı. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle bu yıl da gerçekleştirdiğimiz kurslarımız, 16 branşta 263 kursiyeriyle eğitimlere başladı. Atölyeleri başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz sertifikalarını alarak iş dünyasına adım atıyor. Özellikle ev hanımlarımızın rağbet gösterdiği atölyelerimizde kazanılan mesleki beceriler, ilerleyen süreçte istihdam süreçlerine katkı sağladığı gibi bireysel gelir oluşturulmak maksadıyla değerlendirilebiliyor” ifadeleri kullanıldı.