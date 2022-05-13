KAMFOD ve Otel Germanicia iş birliğiyle fotoğraf sergisi düzenlendi!

Kahramanmaraş Fotoğraf Topluluğu tarafından düzenlenen sergiye Kahramanmaraş İl Kültür Ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, CHP Kahramanmaraş il başkanı Esat Şengül , Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve engelli hizmetleri Müdürü Tuba Gökçen ile ilgililer katıldı.



Fotoğraf sergisi Otel Germanicia lobosinde gezilerek son buldu.