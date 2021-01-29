KAMİMDER’den sınava hazırlanan öğrencilere destek!

KAMİMDER ÖNDER Kahramanmaraş İmam Hatipler Derneği il merkezi ve tüm ilçelerdeki İmam Hatip Liselerinde okuyan, üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik kitap dağıttı.

KAMİMDER ÖNDER kuruluşundan bu yana genelde her kademedeki eğitim kuruluşlarına ve öğrencilerinin özelde ise derneğin tüzüğü gereği İmam Hatiplerde okuyan öğrencilerin yanında yer almaya devam etmekte.

Bu kapsamda salgın döneminde uzaktan eğitim yoluyla eğitim hayatlarına devam eden ve bu yıl yükseköğretim sınavlarına(YKS) girecek olan, il genelinde Proje ve Anadolu imam Hatip Liselerinde okuyan 2570 öğrencilere katkı sunmak amacıyla ÖNDER Genel Merkezinin destekleriyle tüm dersleri kapsayan TYT Soru Bankası Kitabı dağıtıldı.

Dağıtım töreninde açılış konuşmasını KAMİMDER Kahramanmaraş önder İmam Hatipliler Derneği İl Başkanı Bilal Güngör yaptı.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz yaptığı açıklamada kitaptan örenmenin ne kadar önemli olduğuna dikkati çekti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise beşeri sermayeye yatırım yapan ülkelerin gelişim sağladıklarını belirtti.

Daha sonra TYT soru bankaları ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere ilçe milli eğitim müdürlülerine teslim edildi.

Program sonun da bir açıklama yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek öğrencilerin başarılarına değer katacak güzel bir çalışma olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

KAMİMDER ÖNDER, İmam Hatiplerde okuyan öğrencilerin açık fikirli, topluma örnek ve insanlığa yararlı olan, akademik, sosyal ve kültürel açılardan yetişmiş, milli ve manevi duygulara bezenmiş ÖNDER bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı amaçlamakta.