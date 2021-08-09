Kampta hafızlığını tamamlayan öğrenciler heyecanlıydı!
Türkiye'de ilk Kurân'ı Kerim Tâcül Vekâr Kampı'nın hafızlığını tamamlayan ilk on öğrencisinin icazet merasimi Abdülhamid Han Camiinde yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 09.08.2021, 17:36 09.08.2021, 19:18
Yaklaşık bir ay önce başlayan kampa Türkiye, Filistin, Endonezya, Suriye, Belçika, Mısır, Lübnan, Ürdün gibi birçok ülkeden gelen yaklaşık 100 öğrenci katılım sağladı.
İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği Başkanı Memduh Kayıklık yaptığı açıklamada gerçekleştirilen kurs hakkında bilgiler paylaştı.
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