Kampta hafızlığını tamamlayan öğrenciler heyecanlıydı!

Yaklaşık bir ay önce başlayan kampa Türkiye, Filistin, Endonezya, Suriye, Belçika, Mısır, Lübnan, Ürdün gibi birçok ülkeden gelen yaklaşık 100 öğrenci katılım sağladı.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği Başkanı Memduh Kayıklık yaptığı açıklamada gerçekleştirilen kurs hakkında bilgiler paylaştı.