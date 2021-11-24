Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Kahramanmaraş'a geldi

Kamu Baş Denetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ve Kamu Denetçileri, ‘Ombudsman Halkla Buluşuyor’ programı kapsamında Kahramanmaraş’a geldi.

Program öncesi Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret eden ve şeref defterini imzalayan Şeref Malkoç, “Bizim milletimiz hizmetin en iyisine layık bir millettir. Bunu tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle ispatlamıştır. Hakkaniyet sahibi, hukuku üstün tutan bir millettir. Merhamet sahibi bir millettir. İşte bu millete yapılacak olan hizmetin en iyisi, en kaliteli olması için çaba gösteren kurumlardan biriyiz. Halkın derdini dinleyen, sıkıntısına paydaş olup çözmeye çalışan kurumlardan biriyiz” dedi.

“HALKIN DERDİNİ DİNLEYEN, SIKINTISINA PAYDAŞ OLUP ÇÖZMEYE ÇALIŞAN KURUMLARDAN BİRİYİZ”

Şeref Malkoç, açıklamasının devamında ise, “Kamu denetçiliği kurumu Türkiye’nin en genç, en yeni en dinamik kurumlarından birisi. 2010 yılındaki Anayasa değişikliğiyle Anayasa’nın 74’nci maddesinde yer alan ve Türkiye’nin büyümesinden kuvvet alan bir kurum. 2 tane görevi vardır. Birisi, vatandaşla idare arasında sıkıntı, sorun çıktığında vatandaşın müracaatı üzerine idare ve vatandaş arasındaki sorunları dostane yoldan çözmeye çalışan, bir bakımdan idare ile vatandaş arasında hakem ve ara buluculuk bir kurum. Bu anlamda halkın avukatı olan bir kurum. Diğer özelliği de kamu denetçiliği kurumu yani yaygın adıyla ombudsmanlık, bir insan hakkı kurumu. İnsanımıza bütün kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerden memnun olmayan yahut da haksızlığa uğradığına inanan insanımız, vatandaşımız varsa mahkemeye gitmeden, mahkemesiz dostane çözüm sunan bir kurum. Biz Anadolu’nun değişik illerine gidip hem kurumun tanıtımını yapıyoruz hem sayın valimiz, il yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız ve mülki amirleriyle birlikte halkımızı, sivil toplum örgütlerini, vatandaşımızı, muhtarlarımızı buluşturuyoruz. O ilin sorunlarını kamu denetçiliği açısından inceliyoruz. Bu arada barolar, ticaret sanayi odası, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarıyla istişareler yapıp adeta o ille ilgili geniş bilgiler alıp o ilin var olan sorunlarını, değişmesi gereken alanlarını ve sorunlarını raporlayıp TBMM’ye, ilgili bakanlıklara, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz. Bu anlamda da katkımız da oluyor. İşte Kahramanmaraş’ta ziyaretimizin amacı bu. Bizim milletimiz hizmetin en iyisine layık bir millettir. Bunu tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle ispatlamıştır. Hakkaniyet sahibi, hukuku üstün tutan bir millettir. Merhamet sahibi bir millettir. İşte bu millete yapılacak olan hizmetin en iyisi, en kaliteli olması için çaba gösteren kurumlardan biriyiz. Halkın derdini dinleyen, sıkıntısına paydaş olup çözmeye çalışan kurumlardan biriyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılını kutlayacağız. Bu alanda yüzüncü yılda her alanda dünyanın en iyisi olmak durumundayız. Sağlık alanında, ulaşım alanında, eğitim alanında, aklınıza gelen her alanda. Bizim belediye başkanlarımız en iyi olmak zorunda. Bizim üniversitelerimiz dünyanın en iyi üniversiteleriyle yarışmak zorunda. Valilerimiz Londra, Paris, Ney York, Tokyo belediye başkanlarıyla yarışmak zorunda. Ayrıca bugün öğretmenler günü. Hepimiz öğretmenlerin rahleyi tedrisatından geçtik. Hz. Ali efendimiz ne güzel söylemiş. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Biz de öğretmenlerimizin günün kutluyoruz. Yetişecek olan nesiller onların alın teri ve emeği olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ı ziyaret ederek, ‘Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri’ programına katıldı.