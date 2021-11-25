Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç KMTSO’yu ziyaret etti

Ziyaretleri kapsamında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlun’u da ziyaret eden Kamubaş Denetçisi Şeref Malkoç ve Kamu Denetçileri burada görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Başdenetçi Malkoç, KMTSO şeref defterini imzaladı.

Karşılıklı hediyelerin verilmesinin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Programın devamında Baş Denetçisi Şeref Malkoç ve Kamu Denetçileri, Kahramanmaraş Barosunda avukatlar ile bir araya gelerek istişarelerde bulundular.

Program sonunda bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Kahramanmaraş’ı ve kentin ekonomisini anlattıklarını belirtti.