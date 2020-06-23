Kamu Külliyesi Yolu yapılıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dulkadiroğlu İlçesinde yapımı tamamlanan Kamu Külliyesine ulaşım sağlayan yollarda çalışmalara hız verdi.

Vezir Hoca Bulvarı üzerinden kamu külliyesine ulaşacak 1.100 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yolda bir taraftan sıcak asfalt serimi yapılırken diğer taraftan bordür ve parke döşeme çalışmaları devam ediyor.