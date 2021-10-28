Kamu Külliyesi’nde ana okulu öğrencilerinin 29 ekim heyecanı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ı da ziyaret eden öğrenciler, Başkan Okay’ın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi içerisinde bulunan Kamu Külliyesi Anadolu ve Kreş öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başladı. Büyük bir coşku ile külliye içerisinde yürüyüşler düzenleyen öğrenciler, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ı makamında ziyaret etti. Başkan Okay, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Kamu Külliyemizin içerisinde yer alan Anaokulu ve Kreş’te eğitim gören öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşıyoruz. 29 Ekim dolayısıyla böyle bir etkinliğe imza atan kıymetli öğretmenlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum.