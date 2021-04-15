Kamuda mesai saatlerine yeni düzenleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mesai saatlerinde değişiklik yapıldı. İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararıyla yapılan değişlikle birlikte hizmet saatleri 10.00 - 16.00 olarak güncellendi. Meclisin aldığı 2021/17 sayılı kararın 12. maddesinde yer alan “Kamuda mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanmasının sağlanmasına” kararı uyarısınca yapılan değişikliğin, ilave bir karar alınmazsa 2 hafta süreyle uygulanması bekleniyor.