Kamuda mesai saatlerine yeni düzenleme
İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde alınan karar kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.
KAHRAMANMARAŞ 15.04.2021, 14:04
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mesai saatlerinde değişiklik yapıldı. İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararıyla yapılan değişlikle birlikte hizmet saatleri 10.00 - 16.00 olarak güncellendi. Meclisin aldığı 2021/17 sayılı kararın 12. maddesinde yer alan “Kamuda mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanmasının sağlanmasına” kararı uyarısınca yapılan değişikliğin, ilave bir karar alınmazsa 2 hafta süreyle uygulanması bekleniyor.
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Nisan 2021
|İmsak
|04:25
|Güneş
|05:51
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:14
|Yatsı
|20:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|32
|70
|2. Fenerbahçe
|33
|66
|3. Galatasaray
|32
|62
|4. Trabzonspor
|33
|58
|5. Alanyaspor
|33
|52
|6. Gaziantep FK
|32
|50
|7. Hatayspor
|32
|49
|8. Karagümrük
|33
|49
|9. Sivasspor
|32
|47
|10. Göztepe
|33
|46
|11. Antalyaspor
|33
|42
|12. Konyaspor
|32
|40
|13. Ankaragücü
|32
|36
|14. Rizespor
|32
|36
|15. Kasımpaşa
|33
|36
|16. Malatyaspor
|32
|34
|17. Başakşehir
|32
|33
|18. Kayserispor
|32
|33
|19. Gençlerbirliği
|32
|31
|20. Erzurumspor
|33
|28
|21. Denizlispor
|32
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|30
|63
|2. Adana Demirspor
|30
|58
|3. Samsunspor
|30
|58
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Altay
|29
|53
|6. Altınordu
|30
|52
|7. Ankara Keçiörengücü
|30
|49
|8. Tuzlaspor
|30
|44
|9. Ümraniye
|29
|41
|10. Bursaspor
|29
|40
|11. Bandırmaspor
|29
|39
|12. Boluspor
|29
|35
|13. Adanaspor
|30
|34
|14. Balıkesirspor
|30
|32
|15. Menemenspor
|30
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|30
|25
|17. Ankaraspor
|29
|22
|18. Eskişehirspor
|30
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|31
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|31
|49
|8. Everton
|30
|48
|9. Arsenal
|31
|45
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|31
|38
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Brighton
|31
|33
|16. Burnley
|31
|33
|17. Newcastle
|31
|32
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|31
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|30
|67
|2. Real Madrid
|30
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|30
|61
|5. Real Sociedad
|30
|47
|6. Real Betis
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|30
|38
|10. Celta de Vigo
|30
|37
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Valencia
|30
|34
|14. Osasuna
|30
|34
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|30
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23
Günlük GazetelerTümü