Kamyonet küspe yüklü römorka çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta Elbistan-Göksun karayolu Kabaağaç Mevkisinde kamyonetin pancar küspesi yüklü römorka çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 06.11.2020, 17:34
Alınan bilgiye göre, Sebahattin K. (41) idaresindeki 46 DB 539 plakalı kamyonet, Elbistan Göksun kara yolu, Kabaağaç Mevkisinde önünde seyreden Ramazan Gedikli idaresindeki 46 EA 129 plakalı pancar küspesi yüklü traktör römorkuna çarptı.
Kazada sürücü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Yusuf Bolat (17) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Bolat yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kamyonet sürücüsü Sebahattin K.’nın tedavisine ise Afşin Devlet Hastanesinde devam ediliyor.
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