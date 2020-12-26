Kan stokları azalan Kızılay’a Genç MÜSİAD'dan kan bağışı!
Korona virüs (covid19) salgını nedeniyle kan stokları azalan Kızılay, kısıtlamada da kan bağışı almaya devam etti. Genç MÜSİAD Şube Başkanı Fatih Aygün'
KAHRAMANMARAŞ 26.12.2020, 12:04 26.12.2020, 16:02
Genç MÜSİAD Şube Başkanı Fatih Aygün ve üyeleri kısıtlamanın ilk gününde kan bağışında bulundular.
Genç MÜSİAD Şube Başkanı Fatih Aygün kan bağışı sırasında Aksu Haber’e yaptığı açıklamada kan bağışının önemine dikkat çekerek tüm Kahramanmaraş halkını kan bağışı yapmaya davet etti.
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