Kan stokları azalan Kızılay’a Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'den kan bağışı!
Koronavirüs (Covid19) Salgını nedeniyle kan stokları azalan Kızılay’ın destek çağrıları yanıt bulmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri bünyesinde bulunan Antrenör ve Milli Güreşçiler (TOHM) kısıtlamada kan bağışında bulunarak Kızılay’a destek oldu.
Kızılay Kan Merkezi’nde gerçekleştirilen kan bağışına Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve Kahramanmaraş TOHM Müdürü Şahin Hopur ile çok sayı da antrenör ve milli güreşçiler katılım sağladı.
Kan bağışı sonrasında Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz “Genç MÜSİAD’ın meydan okumasını kabul ettik ve kan bağışımızda bulunduk” ifadelerine yer verdi.
Boz, konuşmasının devamında geçtiğimiz günlerde 6.Anadolu Medya Ödülleri’nde “Yılın Yerel Televizyonu” ödülüne layık görülen kurumumuz Aksu TV’yi tebrik ederken Genel Müdürümüz Cüneyt Beyit ve ekip arkadaşlarımıza kan bağışında bulunulması için meydan okudu.
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