Kanala uçmaktan kıl payı kurtuldu
Kahramanmaraş’ta dün gece meydana gelen trafik kazasında bir sürücü, otomobiliyle kalana uçmaktan son anda kurtuldu.
KAHRAMANMARAŞ 20.06.2022, 16:24 20.06.2022, 18:00
Dulkadiroğlu ilçesine bağlı batı çevre yolunda meydana gelen olayda otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında önüne çıkan taşa çarpmamak için direksiyonu kırınca, yol kenarında geçen kanala uçmaktan kıl payı kurtuldu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.
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