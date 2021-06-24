Kanbur: ''1 Temmuz’da alınacak kararlardan çok ümitliyiz''

1 Temmuz itibarıyla normale dönüş tam anlamıyla başlayacak.

Bu dönemde paket servisi ile hizmet veren yeme-içme sektörünün tekrardan masalara müşteri almasıyla birlikte esnaf ve lokantacılar rahatladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur​, sektördeki son durumu Aksu Haber’e anlattı.

Konuşmasının devamında kanbur, “1 Temmuzda alınacak kararlardan çok ümitliyiz” dedi.