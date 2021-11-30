Kanbur: “Şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacak her türlü projeyi destekliyoruz”

Filmle ilgi kısa tanıtım videosunun ardından, oyunculardan oluşan yaklaşık 30 kişilik kadro katılımcılara tanıtıldı.

MADO'nun sponsorluğunda çekilecek olan filmin lansman gecesi sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur kahraman şehrin tanıtımına katkı sağlayacak olan her türlü projenin destekçisi olduklarını söyledi.