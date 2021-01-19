Kanbur ve Sağlam’dan Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a ziyaret

Ziyarette, MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ve eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, MADO Akademisi Gastronomi ve Yiyecek İçecek Okulu hakkında Bakan Selçuk’a bilgi verdi.

Burada konuşan Mehmet Kanbur, “İstanbul, Ankara ve Kahramanmaraş’ta ki MADO Eğitim Kurumları ve Akademi ‘nin ülke eğitimine büyük katkı sağlayacak. MADO Ailesi olarak daha önce eğitime okul yaptırarak adım atmıştık, şimdi de MADO okullarında yiyecek içecek sektörüne diplomalı elemanlar yetiştirerek işsiz birçok gençlere iş vereceğiz. Yaptığımız projelerle bundan sonra okulumuzdan mezun olan öğrencilere yurt içinde ve yurt dışında çalışma imkanları sağlayacağız. Okullarımızdan mezun olan öğrenciler iş garantili devlet destekli olarak ülkemize çok büyük katkılar sağlayıp diplomalı garsonlar, komiler, dondurma ustaları, kaşıkçılar, yetiştirerek bir çok kişilere eğitimli iş imkanları açacağız. Çünkü MADO olarak ülkemizde ve yurt dışında 400’ü aşkın şubelerimiz var, her şubeye birer öğrenci alsak 400 kişiye istihdam sağlamış olacağız. İkişer kişi alsak 800 kişiye iş imkanı sağlamış olup, ayrıca ülke ekonomisine ve eğitime büyük katkılar ve katma değer katarak devletimize yük olmaya değil, devletimizin yükünü alarak çalışmalar yapacağız” dedi.