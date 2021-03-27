Kandil dolaysıyla 'halep kahkesi' tezgâhlarda yerini aldı
Mübarek üç ayların ikincisi olan şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi berat gecesi islam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir.
KAHRAMANMARAŞ 27.03.2021, 15:20 27.03.2021, 18:58
Temizlenme ve günahlardan arınma imkânın sunulduğuna inanılan kandil günü bugün dualarla idrak edilecek.
Bu gece dolaysıyla kandil simitlerinde satışlar başladı. Vatandaşlar kandil simidi alarak geçmişlerini yâd ediyor.
Kentimize özgü kandil simidi “halep kahkesi” olarak ta biliniyor, her kandil ve özel günlerde fırıncıların üretimini arttırdığı kandil simitleri vatandaşların beğenisini topluyor ve tezgâhlarda alıcılarını bekliyor.
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