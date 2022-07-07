Kanlıdere Caddesi Trafiğe Açıldı
Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca Kanlıdere Caddesi’nin trafiğe açık olacağını duyurdu.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2022, 18:21
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda şehir içi trafikte meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek için Kanlıdere Caddesi’nin bayram boyunca trafiğe açık olacağını duyurdu. Karara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir içi trafikte meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek adına Kanlıdere Caddesi, Kurban Bayramı süresince trafiğe açık olacaktır. Muhtemel trafik yoğunluğunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sürücülerimizin trafikte dikkatli olmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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