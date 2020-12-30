Kanlıdere caddesi Türkiye Petrolleri her geçen gün yenilenerek vatandaşlara hizmet veriyor
20 yılı aşkın tecrübesiyle vatandaşlara yenilenerek hizmet veren Kanlıdere Caddesi Türkiye Petrolleri kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.12.2020, 12:03
Her perşembe halk günü kampanyasıyla kaliteli akaryakıtı uygun fiyata vatandaşların beğenisine sunan Kanlıdere Caddesi Türkiye Petrolleri daha farklı kampanyalarla da adından söz ettiriyor.
Aksu Haber'e açıklamalarda bulunan Kanlıdere Caddesi Türkiye Petrolleri Müdürü Veysel Dikme, daha farklı kampanyalar yaparak hizmet vermeye devam edeceğiz dedi.
Haber: Mehmet DEVECİ
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