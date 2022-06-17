Kanlıdere Köprüsünün temel atma töreni gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Sarayaltı – Kanlıdere – Kale bağlantı yolu projesi kapsamında bölgeye kazandırılacak yeni köprünün temel atma töreni gerçekleştirildi. Tarihi Kanlıdere Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı.

89 Gün İçerisinde Açılışını Gerçekleştireceğiz

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sarayaltı – Kanlıdere – Kale bağlantı yolu projemiz kapsamında bugün temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz köprümüz, şehir merkezimizin trafik yükünü azaltma bakımından çok önemli bir proje. 30 Milyon TL’lik bir yatırım. Proje kapsamında Kanlıdere Köprüsü’nü de restore ederek yayalaştıracağız. Projemizi hayata geçirmek için 89 günlük bir süre belirledik. Bunun için de inşaat alanımıza bir zaman sayacı koyduk. Sayaç bugünden itibaren 89’dan geriye doğru saymaya başlayacak. İnşallah 89 gün içerisinde yeni köprümüzün açılışını da hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni Yatırım Dönemi

Başkan Hayrettin Güngör, “Göreve geldiğimizde ilk işimiz sürdürülebilir mali yapıyı ve insan kaynağını sağlamak oldu. Bu süreçte paydaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde şehrimizin eksiklerini tespit ederek yatırım planımızı oluşturduk. Geçtiğimiz üç yıllık süreçte gerek pandemi gerekse de diğer sebeplerden dolayı çok fazla yatırım hayata geçiremedik. Bu yıl ise geçtiğimiz üç yıllık süreçte hayata geçirilen yatırımların iki katından fazlasını gerçekleştirmiş olacağız. 2022 yılı içerisinde KASKİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte şehrimize kazandıracağımız toplam yatırım bedelimiz 2 Milyar TL’nin üzerinde. Bu yıl Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizde hayata geçireceğimiz yatırımların toplam bedeli ise 1 Milyar TL’nin üzerinde” dedi.

Ulaşım Ağı Gelişiyor

Başkan Hayrettin Güngör, “Kuzey Çevre Yolumuz şehrimizin en önemli arterlerinden bir tanesi. Kuzey Çevre Yolumuzun giriş ve çıkışındaki toplam 20 kilometrelik kısmın Karayolları’na devredilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız talimat vermişti. Karayolları Genel Müdürlüğü de Kuzey Çevre Yolumuzun 20 kilometrelik kısmında gerçekleştireceği çalışmaların proje aşamasında sona geldi. İnşallah Kuzey Çevre Yolumuzun kalan 20 kilometrelik kısmı da Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Ağcalı Kavşağı’ndan Adana yoluna bağlanan Güney Çevre Yolu projemiz de şehrimiz için çok önemli. Burada yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğinde bir yol açıyoruz. Adana bağlantısını sağlayacak bu yeni arter şehir içi trafiği önemli ölçüde rahatlatacak. Sonraki aşamada da Adana yolundan havaalanı kavşağına kadar olan kısmın bağlantısını sağlayacağız. İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projemizde de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hamdolsun burada da son aşamaya geldik. İnşallah önümüzdeki aylarda burasının da açılışını gerçekleştirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Dönüşüm Projelerimiz Devam Ediyor

Şehirde devam eden ve planlanan dönüşüm projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Şehrimizde dönüşüm ihtiyacı olan bölgelerde de çalışmalarımız sürüyor. Bu noktada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ iş birliğiyle şehrimizde gerçekleştirdiğimiz dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Kurtlar bölgesindeki rezerv konutlarda da son aşamaya gelindi. İnşallah burası da kısa süre içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. İnşallah yakın zamanda Tekke’de de dönüşüm projemizi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Şehrimizin 100 Yıllık Geleceğine Katkıda Bulunuyoruz

Başkan Hayrettin Güngör, “Özellikle Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizin içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının büyük bir kısmının yenilenmesi gerekiyor. Şebekedeki kayıp kaçak oranı yüksek. Tabi bu da maliyetlerimizi artırıyor. Dolayısıyla bu bölgelerde altyapımızı komple yenilememiz gerekiyordu. Bunun için ciddi bir çalışma yaptık. Bu noktada, AB Fonu’ndan yarısı hibe diğer yarısı ise çok uzun vadeli kredi olmak üzere toplamda 100 Milyon Euro finansman sağladık. Sağladığımız bu finansmanın tamamına yakını altyapı çalışmalarımızda kullanılacak. Çalışmalarımızla şehrimize yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı kazandırıyoruz. İnşallah altyapı çalışmalarımız sayesinde şehrimizin en az 100 yıllık geleceğine katkıda bulunacağız” dedi.

80 Milyon TL’lik Yatırım

Başkan Hayrettin Güngör konuşmasını, “Sarayaltı – Kanlıdere – Kale bağlantı yolu projemiz kapsamında bölgede kamulaştırma çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. 20 Milyon TL’nin üzerinde kamulaştırma bedeli ödedik. Bölgede bulunan Kadıoğlu, Hayrigül ve Hayrigül 2 konaklarını da restore ederek şehrimizin turizm alanlarına kazandıracağız. İhale sürecimiz devam ediyor. İhale sürecimizi tamamlamamızın ardından derhal restorasyon çalışmalarımıza başlayacağız. İnşallah Kadıoğlu dâhil üç tarihi konak restore edilerek kültür yapılarımızın arasında yerini alacak. Sarayaltı – Kanlıdere – Kale Bağlantı Yolu projemizin kapsamında bölgemize yaklaşık 80 Milyon TL’lik yatırım kazandırmış olacağız. Projemiz şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” cümleleriyle noktaladı.

Yıllardır Planlanan Projeyi Hayrettin Güngör Hayata Geçirdi

Temel atma töreninde konuşan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, “Şehrimiz için son derece önemli olan bu projenin temel atma töreninde bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Çocukluğum ve lise yıllarım bu bölgede geçti. Çok uzun yıllardır buraya yeni bir yol ve köprü kazandırılacağı söyleniyordu. Ancak bunu hayata geçiren Hayrettin Güngör Başkanımız oldu. İnşallah 89 gün sonra da buranın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Şehrimize kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi.

İsabetle Tespit Edilen Bir Proje

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, “Öncelikle böylesine önemli bir projeyi şehrimize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibini tebrik ediyorum. İsabetle tespit edilen bir projenin hayata geçirilmesine şahitlik ediyoruz. İnşallah bu köprümüzün açılışını da hep birlikte yapacağız. Başarılı hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla inşa edilecek yeni köprünün ayaklarının temeli atıldı.

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