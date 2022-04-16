Kapalı çarşı, vatandaşlarla doldu taştı!
Kaynaklarda 1500'lü Yıllarda Dulkadirli Beyi Alaüddevle Tarafından İnşa Ettirildiği Belirtilen Kapalı Çarşı, Kentin En Eski Ticaret Alanlarından Biri Olarak Dikkati Çekiyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.04.2022, 15:36 16.04.2022, 18:22
Yaklaşık 500 Yıldır Canlılığını Koruyan Kapalı Çarşı Güneşli Havayı Fırsat Bilen Vatandaşlarla Doldu Taştı.
Bayrama Artık Geri Sayımın Başladığı Şu Günlerde Gerek Düğün Alışverişi Gerekse de İhtiyaçlarını Almak İsteyen Vatandaşlar Tarihi Kapalı Çarşının Yolunu Tuttu.
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
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|P
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|58
|4. Başakşehir
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|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
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|32
|50
|8. Antalyaspor
|33
|50
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|33
|49
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|33
|47
|11. Sivasspor
|33
|42
|12. Kayserispor
|33
|42
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|32
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|32
|41
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|41
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|30
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|33
|30
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|27
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|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Erzurumspor
|30
|50
|6. Eyüpspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
|7. West Ham United
|32
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Aston Villa
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|32
|42
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Elche
|32
|35
|14. Rayo Vallecano
|31
|34
|15. Getafe
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|32
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Deportivo Alaves
|32
|25
|20. Levante
|31
|22