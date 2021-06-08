Kapalı Çarşı yeni yüzüne kavuşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yetkilileriyle Tarihi Kapalı Çarşı Cephe Yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, GEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı ve kurum temsilcilerinin yer aldığı ziyarette bölgede faaliyet gösteren esnaflar projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Güngör, bölgede yaptığı açıklamada çalışmaları yılsonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bölgede Titizlikle Çalışıyoruz

Bölgedeki esnafın ticari faaliyetlerinin aksamaması için hassasiyet gösterildiğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kapalı Çarşı ve Kale, tarihi mekânlarımızın başında geliyor. Tarihi Kapalı Çarşı’da cephe yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Burada özellikle 2 katlı yapıların bulunması ince işçilik sürecini uzattı. Hemşehrilerimizin ticari faaliyetlerini aksatmamak için çalışmalarımızı gece 11 ile sabah saat 6 arasında gerçekleştiriyoruz. Bölgede tamamen el işçiliği ile çalışıyoruz. Aynı zamanda da esnafımızın ticari faaliyetlerinin aksamaması için de büyük özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Yılsonuna Tamamlanıyor

Başkan Güngör açıklamasının devamında projenin tamamlanma tarihine ilişkin ise, “İnşallah İş Bankası ile Ulu Camii arasında yer alan bölgede cephe yenileme çalışmalarımızı yılbaşına kadar tamamlayacağız. Burada esnaflarımızla yaptığımız istişareler neticesinde onların da çalışmalardan duyduğu memnuniyetleri gördük. Kahramanmaraş için her zaman daha iyisini yapmak için hükümetimiz, bakanlığımız, teşkilatımız ve milletvekillerimizle üst düzeyde bir koordinasyonla çalışıyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’a Çok Yakışacak

Toplu Konut İdaresi iştiraklerinden GEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı ise Tarihi Kapalı Çarşı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, “Son geldiğimden beri Kahramanmaraş’ta çok ciddi değişiklikler gözlemledim. Kapalı Çarşı, Kale ve Tekke’de gerçekleştirilen projeler ile Kahramanmaraş tarihi dokusuna uygun hale getirilecek. Kahramanmaraş’ın eksiklerinden biri olan meydan inşallah en kısa zamanda tamamlanacak. Gerçekleştirilen projelerle birlikte Kahramanmaraş kalkınacak ve ülkenin göz bebeği haline gelecek” ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Güngen ise, “Hayrettin Güngör Başkanın da dokunuşlarıyla daha güzel ve kalkınmış bir Kahramanmaraş olacağından son derece eminim. Bizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu güzide projelerin ve başkanımızın her daim yanındayız” dedi. Yüksek koordinasyonla çalışıldığına dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel de, “Bugün ziyaret ettiğimiz mekânlarda gerçekleşen çalışmalar çok uzun zamandır üzerinde çalıştığımız projelerdi. Başkanımızın da gayretleriyle bunları hayata geçiriyoruz. Ben kıymetli heyetimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.