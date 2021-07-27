Kapalı Çarşı yenileme projesiyle güzelleşiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Tarihi Kapalı Çarşı Cephe Yenileme Projesi’nde ikinci etap çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Toplamda 9 Milyon TL yatırımla gerçekleştirilen proje kapsamında, tarihi çarşının orta bölümünde ince işçilikler sürüyor. 70 işyeri ve 9 giriş kapısından oluşan çarşı cephesi aslına uygun olarak restore edilirken, çarşının tarihi kemer ve sundurma bölümleri de belirginleştiriliyor. İş Bankası ve Ulu Camii arasında konumlanan yapıdaki çalışmalarla birlikte görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Titizlikle sürdürülen projenin yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Kent Merkezi Aslına Dönüyor

Yapılan düzenlemeye ilişkin görüşlerini ifade eden Öğretmen Mert Aktaş, “Kahramanmaraş’a birkaç sene önce İzmir'den geldim. İkamet ettiğim süre zarfında Ulu Camii ve civarında maalesef bir karmaşa görüntüsü hâkimdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir proje öğrendim. Kapalı Çarşı artık bir kimlik kazanacak. Kent merkezinin bütüncül bir tarihi dokusu olması çok önemli. Dışarıdan gelen insanların bu kültürel dokusuyla buluşmalarını ve etkilenmeleri isterim. Bu projeyi gerçekten çok anlamlı buldum. Umarım Kahramanmaraş'ın tarihini ve kültürünü yansıtan önemli projelerde aynı şekilde devam eder” ifadelerini kullandı.

Ticari Faaliyetimiz Aksamadı

Bölge esnaflarından Fatih Korkusuz ise yaptığı açıklamada, “Burada bir işletmem var. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bizlere sunduğu bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimizin bu güzide mekânlarından Kapalı Çarşı’nın yenilenmesi bizler için olduğu kadar turizm açısından da faydalı. Yapılan çalışmalarda da son derece titiz davranıldı. Proje, bizlerle koordineli olarak ticari faaliyetimiz aksamayacak şekilde gerçekleştiriliyor” dedi.