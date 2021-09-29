Kapalı Çarşı’da çalışmalar son sürat ilerliyor

Tarihi Kapalı Çarşı’da devam eden cephe yenileme çalışmalarını inceleyerek bölge esnaflarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu yılsonuna kadar inşallah projemizi de bitireceğiz. Bu süreçte esnafımıza da destekleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu projemiz hem şehir estetiğine hem de esnafımıza önemli katkılar sağlayacak. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Kapalı Çarşı cephe yenileme projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ulu Camii ve İş Bankası arasında bulunan 70 işyeri ve 9 girişi kapsayan projenin yılsonunda tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Güngör, “Tarihi Kapalı Çarşı cephe yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 9 Milyonluk yatırımla hayata geçirdiğimiz projemizde önemli bir mesafe aldık. Bu yılsonuna kadar inşallah projemizi de bitireceğiz. Tarih Kapalı Çarşımız yenilenen yüzüyle hemşehrilerimize hizmet verecek. Bu süreçte esnafımıza da destekleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu projemiz hem şehir estetiğine hem de esnafımıza önemli katkılar sağlayacak. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.