Kapalı Çarşı’nın Yeni Yüzü Beğeni Topladı!
Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Tarihi Kapalı Çarşı Cephe Yenileme Projesi esnaf ve vatandaşların beğenisini kazandı. Toplamda 70 işyerini ve 9 kapıyı kapsayan projede tarihi doku muhafaza edilerek yapıya modern bir görünüm kazandırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 25.02.2022, 17:38
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dev projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, şehrin sembollerinden olan Tarihi Kapalı Çarşı’da başlatılan cephe yenileme çalışmaları tamamlanmıştı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplamda 70 işyerini ve 9 kapıyı kapsayan 9 Milyon TL’lik Tarihi Kapalı Çarşı Cephe Yenileme Projesi hakkında bölgede faaliyet gösteren esnaflara bilgiler aktarıldı ve görüşleri soruldu.
Tarihi dokusu muhafaza edilerek daha modern bir görünüme kavuşturulan Kapalı Çarşı, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.
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