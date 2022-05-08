Kapıçam Extrem Park hafta sonu doldu taştı!

Çevre İllere Ve Kahramanmaraş Halkına Macera Dolu Anlar Yaşatan Extrem Park, Havaların Isınmasıyla Birlikte Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor.

Bu anlamda Hava sıcaklıklarının bir yükselip bir düştüğü şu günlerde güneşi fırsat bilenler Kapıçam Extrem Park’a akın etti.

Kapıçam Extrem Park Genel Müdürü Ali Altıparmak, tüm vatandaşları Extrem Park’a davet etti.