Kapıçam Extrem Parkta açık havada sinema keyfi!

Kahramanmaraşlılar yaz akşamlarında extrem park kapıçam da yerli Türk filmleri izleyerek, açık hava sinema keyfi yaşıyor.

KAHRAMANMARAŞ 16.08.2021, 12:09 16.08.2021, 13:30
Kapıçam Extrem Parkta açık havada sinema keyfi!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde nostaljik olmasıyla dikkat çeken açık hava sinemasında haftanın 4 günü akşamları bir Türk filmi gösteriliyor. Eski günler hatırlanıyor, anılar canlanıyor.

Extrem Park Kapıçam Genel Müdürü Ali Altıparmak, "Çocukluğumuzun hatıralarından çekip çıkardığımız güzellikleri şimdi vatandaşlarımızın bu güzel yaz akşamında Kahramanmaraş extrem park kapıçam da yaşasınlar istiyoruz. Onlara farklı bir gezinti ortamı, farklı bir ziyaret mekanı, farklı bir sosyalleşme ortamı oluşturmuş olduk" dedi.

#Kahramanmaraş #extrem #Kapıçam #açık hava sineması #AksuTV #AksuTVHaber #Extrem Park Kapıçam Genel Müdürü Ali Altıparmak
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