Kapıçam Extrem Parkta canlı müzik keyfi!
Kahramanmaraş Kapıçam’da bulunan Extrem Park misafirlerine hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 29.11.2021, 15:35 29.11.2021, 18:11
Kapıçam Extrem Park’a gelen misafirler doğayla iç içe, canlı müzik eşliğinde güzel bir akşam geçirirken aileler için sıcak bir ortam oluşturuluyor.
Tarhana, Patlamış mısır, çerez seçenekleri, soğuk ve sıcak içecekleriyle damaklarda tat bırakıyor.
İşletme hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kapıçam Extrem Park Genel Müdürü Ali Altıparmak: “Böyle nezih bir ortamda aileleriyle canlı müzik keyfini çıkarmak isteyen herkesi Kapıçam Extrem Park’a bekliyoruz.” Diye konuştu.
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