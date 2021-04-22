Kapıçam’da İlk Etap Tamam

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 milyon metrekare alan üzerinde oluşturulan Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda ilk etap çevre düzenlemesi tamamlandı.

KAHRAMANMARAŞ 22.04.2021, 19:48 22.04.2021, 19:59
Kapıçam’da İlk Etap Tamam

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda ilk etap çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Şeyhadil Mezarlığı’nın kapasitesinin dolması üzerine oluşturulan Kapıçam Şehir Mezarlığı toplamda 2 milyon metrekare alan üzerinde yer alıyor. Demografik istatistiğe göre planlanan şehir mezarlığının kentin yaklaşık 100 yıllık defin ihtiyacını karşılaması planlanıyor. Yapılan bin 100 metre bağlantı yolu ile şehir merkezine doğrudan ulaşımın sağlanabildiği mezarlıkta ilk etapta 400 dönüm alanın çevre düzenlemesi tamamlanarak defin işlemlerine hazır hale getirildi. Toplamda 10 bin mezarlık alanının bulunacağı bölgede idari bina, gasilhane ve morg, depo, cami ve müştemilatı, atölyeler ve kademe binası da inşa edilecek.

#Kapıçam
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