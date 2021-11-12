Kapıkaya Mahallesinin içme suyu sorunu çözüme kavuşuyor

Bu kapsamda Onikişubat ilçesine bağlı Kapıkaya mahallesine 2000 metre terfi, 200 metre ilave şebeke hattı çalışmalarına başlandı.

KASKİ Genel Müdürü Ahmet KAVAK, “İlçelerimizde içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza Onikişubat ilçesi Kapıkaya Mahallesi’nde devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin GÜNGÖR’ün talimatları ile bu mahallemizde çalışmalara başladık. Kısa süre içinde bitirmeyi hedeflediğimiz içme suyu terfi ve şebeke hattı ile Kapıkaya Mahallemiz sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak” dedi.

Yapılan çalışmanın tamamlanması ile mahallenin içme suyu sorunu çözülmüş olacak.​