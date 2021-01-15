Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) ile Şekerbank Afşin Şubesi arasında "Kapımız Esnafa Açık" protokolü imzalandı.

Afşin ESO'da düzenlenen imza törenine, Afşin Şube Müdürü Mehmet Karabulut ve Afşin ESO Başkanı Hakan Topaktaş katıldı.

Yapılan anlaşmayla Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası kayıtlı olan esnafın, 6 ay ödemesiz 50 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlanabileceğini ifade eden Başkan Topaktaş, “ Şekerbank ile odamız arasında imzalanan bu protokol ile oda üyesi esnaflarımız özel imkanları içeren kredi seçenekleri sunulacak.” Dedi.

Özellikle pandemi süreci nedeniyle esnafların nakit ve ödeme dengelerinde yaşadıkları sıkıntıları hafifletme adına, devletin aldığı önlemlere ek olarak bankalarla işbirlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Topaktaş, şu bilgileri aktardı:

“İmzaladığımız bu protokolle, odamıza üye esnaflarımıza, 6 ay ödemesiz 50 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlanacak. Ayrıca üyelerimiz EFT ve havale işlemlerini 1 yıl ücretsiz gerçekleştirebilecek, POS ücretlerinde indirim, ilave istediklerinde ek hesap, çek karnesi, kredi kartı verilebilecek. Şekerbank ile yapmış olduğumuz bu protokolümüz Afşinli esnaflarımıza hayırlı olsun”dedi.